В США дали оценку новому генсеку НАТО Рютте

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который осенью 2024 года займет пост генерального секретаря НАТО, может справиться с вызовами, которые стоят перед организацией. Об этом заявил адмирал военно-морских сил США в отставке, бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис, передает Bloomberg.

Ставридис назвал Рютте неприхотливым политиком, высокоорганизованным, ориентированным на данные. Избиратели ему импонируют, он всегда хочет контролировать события.

«Все это хорошие признаки его способности справиться с самыми значительными вызовами, стоящими перед НАТО», — сказал адмирал.

Военный добавил, что знаком с Рютте с 2010 года. По его словам, экс-премьер Нидерландов зарекомендовал себя как ответственного лидера, который привержен членству в НАТО.

26 июня послы НАТО утвердили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в качестве нового генерального секретаря. Рютте сменит Йенса Столтенберга. Он приступит к исполнению своих обязанностей со 2 октября 2024 года, пояснили в пресс-службе.

Столтенберг охарактеризовал своего преемника Марка Рютте как сильного лидера и «настоящего трансатлантика» и заявил, что тепло приветствует его избрание на пост главы Североатлантического альянса.

Ранее Зеленский пообщался с будущим генсеком НАТО.