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СМИ рассказали о реакции в ЕС на то, как Байден назвал Зеленского Путиным

Politico: дипломаты ЕС «вздохнули», когда Байден перепутал Путина и Зеленского

Когда президент США Джо Байден на пресс-конференции на саммите НАТО перепутал российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, среди европейских лидеров и дипломатов «раздался громкий вздох». Об этом пишет Politico.

«Когда Байден представил лидера Украины Владимира Зеленского как «президента Путина», среди европейцев в зале раздался громкий вздох», — говорится в сообщении издания.

Один из присутствовавших на пресс-конференции Байдена на саммите НАТО отметил, что «европейские лидеры замерли на сцене, хотя изо всех сил старались улыбаться и хлопать», после очередной оговорки американского президента.

Кроме того, как отмечает газета, высокопоставленный европейский дипломат в Вашингтоне сообщил, что коллеги уже несколько месяцев налаживают контакты «с теми, кто, скорее всего, присоединится к команде Трампа» после выборов в США.

Bloomberg считает, что оговорки Байдена, допущенные им на саммите НАТО в Вашингтоне, только усилят сомнения демократов в способности главы государства баллотироваться на второй срок.

На саммите НАТО в Вашингтоне в среду Байден дважды сделал скандальные ошибки. Он назвал Владимира Зеленского «президентом Путиным» и перепутал вице-президента Камалу Харрис с Дональдом Трампом на пресс-конференции.

Ранее в США признали, что НАТО препятствует миру на Украине.

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