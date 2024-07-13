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Россияне оценили мирную миссию Орбана

Mail: 44% россиян связали миссию Орбана со снижением напряженности в мире

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Алексей Майшев/РИА Новости

Почти половина россиян (44%) считает, что недавняя «мирная миссия» премьера Венгрии Виктора Орбана по урегулированию ситуации на Украине может снизить напряженность в международных отношениях. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного среди читателей проекта Новости Mail, результаты которого есть у «Газеты.Ru».

«Почти половина всех участников опроса выразила мнение, что «мирная миссия» Орбана либо определенно снижает (15%), либо скорее снижает, чем увеличивает (29%) напряженность в международных отношениях», - говорится в результатах опроса.

При этом только 3% респондентов считают, что напряженность определенно растет, а 8% полагают, что она скорее растет, чем снижается в результате деятельности венгерского премьера.

Отмечается, что каждый четвертый житель РФ верит в посреднические способности Орбана по урегулированию ситуации на Украине (8% опрошенных сочли, что он справится с ролью посредника по Украине, а 18% отметили, что он «скорее сможет» выполнить эту роль).

Кроме того, большинство россиян поддержали слова Орбана о том, что вскоре только Венгрия останется той страной, которая может поддерживать диалог как с РФ, так и с Украиной. 24% жителей РФ абсолютно согласны с таким заявлением, а 45% скорее согласны с этим.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что миротворческие усилия Орбана по Украине являются авантюризмом.

2 июля премьер Венгрии пообщался в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским. Через несколько дней Орбан прилетел в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным — они обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. 8 июля он побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая Орбан посетил саммит НАТО в США.

Ранее сообщалось, что Орбан избегал Байдена на саммите НАТО.

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