Орбан избегал Байдена на саммите НАТО

Премьер Венгрии Виктор Орбан не запрашивал двустороннюю встречу с президентом США Джо Байденом на саммите НАТО в Вашингтоне, он фактически «избегал» американского лидера в рамках мероприятия. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«(Орбан. – прим. ред.) фактически избегал Джо Байдена на саммите НАТО на этой неделе и не запрашивал двустороннюю встречу с президентом США», — говорится в сообщении издания.

Глава венгерского кабмина стремится добиться урегулирования украинского конфликта, рассчитывая при этом на переизбрание бывшего американского лидера Дональда Трампа.

До этого сообщалось, что Орбан планирует встретиться с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде после проведения саммита НАТО в Вашингтоне.

Визит Орбана состоится после серии зарубежных поездок, включая встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным и в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Орбан рассказал об изменении целей НАТО.