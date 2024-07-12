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В Кремле не исключили возобновления зерновой сделки

Песков: РФ не исключает возобновления зерновой сделки на новых условиях

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Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Reuters

Москва не исключает возобновления зерновой сделки на новых условиях. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Кремль не исключает никаких договоренностей. Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что он открыт для диалога, открыт для любых попыток достижения договоренности. На базе определенного мировоззрения, о котором мы говорили», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что Путин готов к диалогу, но с тем условием, что вопросы будут рассматриваться в комплексе.

«Выдирать какие-то вопросы из общего контекста создавшейся ситуации невозможно. Надо все рассматривать в комплексе», — отметил Песков.

12 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара надеется на возобновление зерновой сделки и ее повторное заключение в Стамбуле, где она изначально была подписана в июле 2022 года.

Эрдоган отметил, что обсуждал черноморскую зерновую инициативу с Путиным. По словам президента Турции, если Анкаре удастся объединить Россию и Украину в этом вопросе, то могут быть совершены шаги по возобновлению зерновой сделки.

8 июля замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что реальные контакты с участниками зерновой сделки отсутствуют, хотя идеи об их возобновлении высказываются.

Ранее Эрдоган и Зеленский обсудили новые форматы зерновой сделки.

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