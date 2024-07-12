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В США признали, что оговорки Байдена удручают демократов

Bloomberg: оговорки Байдена усилят сомнения демократов в президентской кампании

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Nathan Howard/Reuters

Оговорки президента США Джо Байдена, допущенные им на саммите НАТО в Вашингтоне, только усилят сомнения демократов в способности главы государства баллотироваться на второй срок. Об этом пишет Bloomberg.

«(Оговорки. – Прим. ред.) только усилят постоянные сомнения членов партии относительно его способности победить Трампа в ноябре и служить еще четыре года, несмотря на недельные усилия по укреплению поддержки», — говорится в сообщении агентства.

До этого сообщалось, что оговорка Байдена на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, когда он перепутал украинского лидера Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина, вызвала большее внимание, чем сама речь американского президента на мероприятии.

На саммите НАТО в Вашингтоне в среду Байден дважды сделал скандальные ошибки. Он назвал Владимира Зеленского «президентом Путиным» и перепутал вице-президента Камалу Харрис с Дональдом Трампом на пресс-конференции.

Ранее в США признали, что НАТО препятствует миру на Украине.

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