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Захарова посмеялась над слушавшими выступление Байдена американскими чиновниками

Захарова высмеяла чиновников США, слушавших слова о «вице-президенте Трампе»

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Профили американских чиновников, слушающих выступление президента США Джо Байдена с его оговорками, должны быть отлиты в медали. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию высокопоставленных официальных лиц США на оговорки президента в ходе пресс-конференции на саммите НАТО.

«Мне кажется, эти профили должны быть отлиты в медали «На здоровье!» первой степени свежести», — написала она, сопроводив пост видео, на котором глава госдепа США Энтони Блинкен, шеф Пентагона Ллойд Остин и другие американские чиновники слушают выступление Байдена, в ходе которого он совершил оговорку, назвав своего оппонента Дональда Трампа «вице-президентом».

До этого Захарова иронично назвала Байдена пророссийским кандидатом. 11 июля Джо Байден в ходе выступления на саммите НАТО заявил, что хочет передать слово президенту Украины, «который обладает не только мужеством, но и решимостью». «Дамы и господа — президент Путин», — продолжил он.

Ранее Байден снова оговорился, перепутав Украину с Ураном.

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