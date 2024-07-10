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Байден снова оговорился, перепутав Украину с Ураном

Байден: Путин хочет уничтожить культуру Урана

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Nathan Howard/Reuters

Президент США Джо Байден допустил очередную оговорку, заявив, что Россия хочет уничтожить «культуру Урана». Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая на саммите НАТО в Вашингтоне, Байден сказал, что президент России Владимир Путин хочет не меньшего, чем полностью подчинить Украину. Лидер РФ планирует положить конец украинской демократии и уничтожить культуру Урана.

Глава США сразу же поправился, уточнив, что имел ввиду Украину.

До этого министр финансов США Джанет Йеллен указала на работоспособность Байдена, отвергая утверждения о его ухудшении здоровья. Она назвала его «невероятно эффективным».

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на неоднократно высказанные сомнения в дееспособности и здоровье американского президента, сказала, что политик недавно прошел всеобъемлющее медицинское обследование, после чего врачи заявили, что он не нуждается в дополнительных тестах.

Ранее Байден заявил, что у него хорошая память и тут же перепутал президентов Египта и Мексики.

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