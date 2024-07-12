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Премьер Италии утверждает, что с Байденом все в порядке

Премьер Италии Мелони: Байден произвел хорошее впечатление на саммите НАТО

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Yara Nardi/Reuters

Президент США Джо Байден провел «хороший саммит» и «произвел хорошее впечатление». Об этом заявила премьер Италии Джорджа Мелони, ее слова приводит итальянское агентство ANSA.

«Мы обсуждали южные рубежи (НАТО. – Прим. ред.), что для меня приоритетно, он провел хороший саммит… (Байден. – Прим. ред.) производит хорошее впечатление», — подчеркнула она.

До этого сообщалось, что Байден вызвал негодование после своих заявлений о президенте России Владимире Путине и кандидате-республиканце Дональде Трампе.

На саммите НАТО в Вашингтоне в среду Байден дважды сделал скандальные ошибки. Он назвал Владимира Зеленского «президентом Путиным» и перепутал вице-президента Камалу Харрис с Дональдом Трампом на пресс-конференции.

Ранее стало известно, что Белый дом годами скрывал ухудшение состояния Байдена.

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