Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что Белый дом годами скрывал ухудшение состояния Байдена

DM: Белый дом годами скрывал снижение когнитивных способностей Байдена

close
100%
Nathan Howard/Reuters

Помощники президента США Джо Байдена годами скрывали от общественности снижение когнитивных способностей главы государства. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

«По словам инсайдера, помощники Белого дома на протяжении многих лет реализовывали «просчитанный» план с целью скрыть от мира снижение когнитивных способностей президента Джо Байдена», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в сообщении газеты, помощники главы государства ограничивали доступ к нему репортеров, предоставляли президенту более низкую лестницу для полета на борту президентского самолета и «физически окружали его в общественных местах», чтобы скрыть снижение способностей Байдена.

Источник газеты сообщил, что был создан персонал, которому было поручено «разработать стратегии, которые позволили бы не допустить падения президента».

До этого сообщалось, что ошибки Байдена, допущенные им в ходе выступления на саммите НАТО и пресс-конференции по итогам мероприятия, усилили опасения общественности по поводу его умственных способностей.

Ранее Байден перепутал Си Цзиньпина с Путиным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами