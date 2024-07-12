Стало известно, что Белый дом годами скрывал ухудшение состояния Байдена

Помощники президента США Джо Байдена годами скрывали от общественности снижение когнитивных способностей главы государства. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

«По словам инсайдера, помощники Белого дома на протяжении многих лет реализовывали «просчитанный» план с целью скрыть от мира снижение когнитивных способностей президента Джо Байдена», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в сообщении газеты, помощники главы государства ограничивали доступ к нему репортеров, предоставляли президенту более низкую лестницу для полета на борту президентского самолета и «физически окружали его в общественных местах», чтобы скрыть снижение способностей Байдена.

Источник газеты сообщил, что был создан персонал, которому было поручено «разработать стратегии, которые позволили бы не допустить падения президента».

До этого сообщалось, что ошибки Байдена, допущенные им в ходе выступления на саммите НАТО и пресс-конференции по итогам мероприятия, усилили опасения общественности по поводу его умственных способностей.

Ранее Байден перепутал Си Цзиньпина с Путиным.