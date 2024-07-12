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Орбан сообщил «хорошую новость», связанную с Украиной и Трампом

Орбан: Трамп собирается найти решение конфликта на Украине

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Orbán Viktor/x (ранее Twitter)

Экс-президент США Дональд Трамп собирается найти решение для урегулирования конфликта на Украине, это хорошая новость. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил премьер Венгрии Виктор Орбан по итогам встречи с Трампом.

«Хорошая новость дня: он (Трамп. – Прим. ред.) собирается решить ее (ситуацию на Украине. – Прим. ред.», — подчеркнул глава венгерского кабмина.

Кроме того, венгерский премьер-министр назвал Трампа президентом США.

До этого Орбан встретился с Трампом в его частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и обсудил с ним мирную миссию по урегулированию украинского конфликта.

2 июля премьер Венгрии пообщался в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским. Через несколько дней Орбан прилетел в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным — они обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. 8 июля он побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая Орбан посетил саммит НАТО в США.

Ранее стало известно, обсуждалось ли отстранение Венгрии от председательства в ЕС.

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