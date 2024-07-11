Стало известно, обсуждалось ли отстранение Венгрии от председательства в ЕС

Страны Европейского союза не обсуждали возможность лишения Венгрии председательства в ЕС после поездок Виктора Орбана в Россию и Китай. Об этом ТАСС сообщил источник в политическом объединении.

«Этот вопрос не поднимался и не обсуждался Советом [ЕС]», — сказал источник.

До этого газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что лидеры стран Европейского союза (ЕС) могут провести встречу для обсуждения «нарушений правил» со стороны Венгрии и ее премьер-министра Виктора Орбана из-за визита в Москву и встречу с Владимиром Путиным.

Орбан 5 июля прибыл в Москву и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Они в том числе обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. До этого, 2 июля, Орбан пообщался в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским.

8 июля премьер Венгрии побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая Орбан направился в Вашингтон на саммит НАТО, также он встретится с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Ранее в Германии объяснили, к чему приведет травля Орбана со стороны политиков ЕС.