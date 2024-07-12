Орбан встретился с Трампом во Флориде

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом в его частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде и обсудил с ним мирную миссию по урегулированию украинского конфликта. Об этом венгерский политик сообщил на странице в соцсети Х.

«Мирная миссия 5.0. Для меня было честью посетить сегодня президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго. Мы обсудили способы достижения мира. Хорошая новость дня: он решит эту проблему», — написал Орбан.

2 июля премьер Венгрии пообщался в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским. Через несколько дней Орбан прилетел в Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным — они обсудили пути урегулирования конфликта на Украине. 8 июля он побывал в Пекине, где заявил, что Будапешт выступает за сотрудничество ЕС и КНР. После Китая Орбан посетил саммит НАТО в США.

Британская газета The Guardian писала, что Виктор Орбан фактически «избегал» президента США Джо Байдена на саммите НАТО в Вашингтоне.

Ранее Белый дом назвал авантюризмом миротворческие усилия Орбана.