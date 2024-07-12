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Президент Турции высказался о возобновлении зерновой сделки

Эрдоган: Турция надеется на возобновление зерновой сделки

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Seth Perlman/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара надеется на возобновление зерновой сделки и ее повторное заключение в Стамбуле, где она изначально была подписана в июле 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Эрдоган отметил, что обсуждал черноморскую зерновую инициативу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

По словам президента Турции, если Анкаре удастся объединить Россию и Украину в этом вопросе, то могут быть совершены шаги по возобновлению зерновой сделки.

Эрдоган выразил надежду на то, что данный процесс будет завершен во дворце Долмабахче в Стамбуле.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому на встрече в Вашингтоне, что Анкара готова возобновить зерновую сделку.

Также на встрече на полях саммита НАТО в американской столице Эрдоган заявил, что Анкара готова поддержать любую форму и роль в урегулировании конфликта на Украине.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал невозможным становление Реджепа Тайипа Эрдогана посредником между Москвой и Киевом.

Ранее в МИД РФ поставили под сомнение возобновление зерновой сделки с Киевом.

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