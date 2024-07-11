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В США рассказали о сигнале Индии Вашингтону после встречи Путина и Моди

RS: встреча Путина и Моди стала четким сигналом США от Индии

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву и его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным стала сигналом для США о том, что Индия имеет свои возможности за рамками влияния Соединенных Штатов. Об этом пишет американский журнал Responsible Statecraft.

«Время визита Моди может стать сигналом для Вашингтона о том, что у Индии есть глобальные возможности за пределами сферы влияния США», — говорится в сообщении.

При этом, по оценке издания, российский президент не против соответствующего послания США.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Индия является сторонником мира и диалога по Украине. По его словам, отношение Индии к вопросам по Украине соотносится с подходом России.

9 июля в Кремле состоялись переговоры Путина и Моди в узком составе. Во время беседы премьер-министр Индии сообщил о готовности всячески содействовать установлению мира на Украине. Позже Песков назвал конструктивными переговоры Моди и Путина по украинскому конфликту.

Ранее в Кремле усомнились, что НАТО услышит инициативы Моди по Украине.

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