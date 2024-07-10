На Украине признали существование особого «дворянства»

Народный депутат от правящей пропрезидентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о рождении на Украине нового «дворянства» — таким словом он назвал сотрудников организаций, работающих на гранты западных стран, которые новым постановлением украинского правительства были забронированы от мобилизации.

«133 грантовые организации, это не те, кого вы выбрали на выборах, и не те, кого назначили в исполнительную власть те, кого вы выбрали. Это совершенно отдельная каста, оформленная теперь постановлением Кабмина, особенная потому, что... особенная. Не платят налогов, не воюют, по сути, управляют. Будем откровенны, дворяне о таком не могли и мечтать», — заявил Бужанский.

До этого депутат Верховной рады Дмитрий Наталуха заявил, что власти Украины не располагают никакими данными почти об одном миллионе мужчин призывного возраста.

4 июня Наталуха заявил, что около 200 мужчин призывного возраста ежедневно пытаются покинуть территорию Украины. Он считает, что отсутствие в стране экономического бронирования от мобилизации негативно влияет на внутренний рынок. Многие военнообязанные граждане увольняются, лишь бы «не светиться» в различных реестрах. В связи с этим законодатель пришел к выводу, что сейчас на Украине происходит «деморализация» реального сектора экономики.

Ранее на Украине рассказали, сколько мужчин ежедневно пытаются выехать за границу.