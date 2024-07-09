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НАТО направит нового представителя на Украину

Салливан: НАТО направит нового представителя на Украину

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Susan Walsh/AP

Североатлантический альянс направит своего представителя на Украину, который займется углублением институциональных отношений НАТО с Киевом. Об этом на полях саммита НАТО в Вашингтоне заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

«(На Украину отправится. – прим. ред.) новый высокопоставленный представитель НАТО… который будет углублять институциональные отношения Украины с альянсом», — подчеркнул он.

По словам Салливана, представитель альянса также будет координировать взаимодействие между руководством НАТО и официальными лицами украинского правительства.

До этого Салливан заявил, что государства Североатлантического альянса в ближайшие дни объявят о новых мерах поддержки для Украины.

Он отметил, что это будут основательные меры поддержки для Украины. Они будут включать новое военное командование в Германии, обучение солдат Вооруженных сил Украины, а также финансовую помощь в объеме $40 млрд, подчеркнул Салливан.

Ранее в США назвали цели саммита НАТО в Вашингтоне.

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