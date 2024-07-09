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В США назвали цели саммита НАТО в Вашингтоне

Конгрессвумен Грин обвинила НАТО в подготовке к мировой войне

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Kevin Mohatt/Reuters

Вашингтонский саммит НАТО отсутствием направленности на четкий поиск мира в конфликте на Украине, заявила конгрессвумен-республиканка Марджори Тейлор Грин. В своем X (бывший Twitter) она отметила, что на встрече говорят лишь о продолжении боевых действий.

«НАТО, вероятно, намечает «необратимый» путь к мировой войне вместо четкого пути к миру. Довольно трудно поверить, что кто-то из представителей любой страны заявляет о своей поддержке Украины, когда все, что они говорят, — это о продолжении конфликта, в результате которой гибнет неисчислимое количество украинских мужчин, по улицам бродят подразделения по призыву на военную службу, похищающие мальчиков-подростков, и бесчисленное множество женщин остаются вдовами, а дети — сиротами», — написала Грин.

Она добавила, что продолжение конфликта финансирует США, заставляя вкладывать в это американцев. Грин подчеркнула, что распоряжается бюджетом Америки «страдающий слабоумием» президент Джо Байден.

Юбилейный саммит НАТО проходит в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Мероприятие приурочено к 75-й годовщине создания альянса. Одна из основных тем встречи — продолжение поддержки Украины. При этом, как ожидается, приглашение в блок Киев вновь не получит, несмотря на подобные требования со стороны украинского руководства, в том числе лидера страны Владимира Зеленского.

Ранее в конгрессе США испугались возможного начала мировой войны из-за Байдена.

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Саммит НАТО в Вашингтоне
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