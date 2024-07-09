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Россия и Индия договорились о сотрудничестве в Арктике и на Дальнем Востоке

Минвостокразвития: РФ и Индия будут сотрудничать в Арктике и на Дальнем Востоке

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Shutterstock/Andrei Stepanov

Россия и Индия готовы активизировать сотрудничество на Дальнем Востоке и в Арктике. Соглашение об этом было подписано по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, сообщает Минвостокразвития.

Программа рассчитана на 2024 – 2029 годы. Ее основные цели — увеличение совместных инвестиционных проектов, поиск новых отраслей взаимодействия и увеличение товарооборота между регионами Дальнего Востока и Арктической зоны РФ и Индии.

«Стороны планируют наращивать экспорт сельскохозяйственной продукции, товаров и продовольствия из дальневосточных регионов в Республику Индию, а также его диверсификацию в сторону увеличения поставок продукции глубокой переработки», — говорится в публикации.

Отдельно оговаривается развитие международных транспортных коридоров, которые свяжут Россию и Индию, включая Восточный морской коридор (ВМК).

По словам главы Минвостокразвития России Алексея Чекункова, интеграция с рынками Индии открывает новые горизонты для экономического сотрудничества, а партнерство будет способствовать процветанию обеих стран.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в столицу России с официальным визитом восьмого июля. В тот же день индийский премьер-министр встретился с Путиным в его резиденции в Ново-Огарево, а на следующий день политики провели переговоры в Кремле.

Во время визита Моди пригласил президента России Владимира Путина посетить Нью-Дели в 2025 году.

Ранее сообщалось, что РФ и Индия намерены достичь товарооборота в $100 млрд к концу десятилетия.

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