Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нарендра Моди завершил визит в Россию

Премьер Индии Моди покинул Москву после официального визита в Россию на два дня

Премьер-министр Индии Нарендра Моди завершил двухдневную программу официального визита в Россию и покинул Москву. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что борт Моди вылетел из аэропорта Внуково-2. Отлет премьер-министра Индии сопровождался торжественной церемонией, у здания воздушной гавани его встретил почетный караул, были подняты национальные флаги РФ и Индии, а также исполнен гимн двух стран.

Агентство подчеркивает, что до борта Моди проводили заместитель руководителя министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко, посол Индии в Москве Винай Кумар и другие официальные лица.

Во время визита Моди пригласил президента России Владимира Путина посетить Нью-Дели в 2025 году.

Моди прибыл в столицу РФ с официальным визитом восьмого июля. В тот же день индийский премьер-министр встретился с Путиным в его резиденции в Ново-Огарево, а на следующий день политики провели переговоры в Кремле.

В том числе они обсудили ситуацию на Украине, при этом в ходе беседы глава правительства Индии заявил о готовности содействовать установлению мира.

Ранее визит Моди в Москву назвали «горькой пилюлей» для Вашингтона.

Все новости на тему:
Визит Моди в Москву
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами