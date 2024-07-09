Нарендра Моди завершил визит в Россию

Премьер-министр Индии Нарендра Моди завершил двухдневную программу официального визита в Россию и покинул Москву. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что борт Моди вылетел из аэропорта Внуково-2. Отлет премьер-министра Индии сопровождался торжественной церемонией, у здания воздушной гавани его встретил почетный караул, были подняты национальные флаги РФ и Индии, а также исполнен гимн двух стран.

Агентство подчеркивает, что до борта Моди проводили заместитель руководителя министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко, посол Индии в Москве Винай Кумар и другие официальные лица.

Во время визита Моди пригласил президента России Владимира Путина посетить Нью-Дели в 2025 году.

Моди прибыл в столицу РФ с официальным визитом восьмого июля. В тот же день индийский премьер-министр встретился с Путиным в его резиденции в Ново-Огарево, а на следующий день политики провели переговоры в Кремле.

В том числе они обсудили ситуацию на Украине, при этом в ходе беседы глава правительства Индии заявил о готовности содействовать установлению мира.

Ранее визит Моди в Москву назвали «горькой пилюлей» для Вашингтона.