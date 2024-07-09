Словакия и Украина проведут совместное заседание правительств осенью

Премьер Словакии Роберт Фицо и глава украинского кабмина Денис Шмыгаль провели телефонный разговор, стороны договорились осенью провести совместное заседание правительств на Украине. Об этом сообщил Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе межправительственных консультаций в апреле этого года. Есть значительный прогресс в этом направлении. Договорились провести третье совместное заседание правительств осенью на Украине», — написал он.

До этого президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что Братислава проделывает большую работу в вопросе помощи Украине, несмотря на имидж страны в СМИ из-за сдержанности правительства Роберта Фицо.

Пеллегрини подчеркнул, что его страна помогает Украине, о чем свидетельствует увеличение производства боеприпасов, а также экспорт электроэнергии на территорию республики.

Ранее Фицо заявил, что хотел бы поехать в Москву вместе с Орбаном.