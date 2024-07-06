Фицо похвалил Орбана за поездку в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что восхищается своим венгерским коллегой Виктором Орбаном из-за поездки в Киев и Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление словацкого премьера.

«Я хочу выразить восхищение премьеру Венгрии, который не колебался и поехал и в Киев, и в Москву. Если бы мое состояние здоровья позволяло, я был бы рад к нему присоединиться», — заявил Фицо.

Фицо принимает участие в торжественном мероприятии по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия, государственном празднике в Словакии. Это первое выступление словацкого премьера после покушения — выступление Фицо продолжалось на протяжении 20 минут, причем свою речь премьер Словакии читал стоя.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил руководство Евросоюза в отсутствии продвижения по пути мирного урегулирования конфликта на Украине.

Премьер Венгрии посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным, 5 июля. Визит политика состоялся после поездки в Киев, в котором он провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. После беседы с Путиным Орбан признал, что позиции Киева и Москвы сейчас сильно далеки друг от друга. Несмотря на это, премьер Венгрии пообещал продолжать миротворческие усилия.

Ранее в Германии назвали цель поездки Орбана в Москву.