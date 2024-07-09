Россия выступила за новый статус для Индии в Совбезе ООН

Россия поддерживает кандидатуру Индии в постоянные члены Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщается в совместном заявлении двух стран, опубликованном пресс-службой Кремля.

«Россия подтвердила неизменную поддержку кандидатуры Индии в постоянные члены реформированного и расширенного Совета Безопасности ООН», — указано в заявлении.

Такое решение было принято по итогам XXII российско-индийского ежегодного саммита «Россия-Индия: прочное и расширяющееся партнерство».

В документе также говорится, что Москва и Дели призвали к всеобъемлющему реформированию Совбеза ООН, в рамках которого Индия может получить новый статус в международной организации.

Отмечается, что присутствие Индии в статусе постоянного члена необходимо для того, чтобы продемонстрировать современные реалии миропорядка и сделать Совбез ООН более представительным и эффективным.

Саммит прошел в дни визита премьера Индии Нарендры Моди в Москву. Глава кабмина в том числе пригласил президента России Владимира Путина посетить Нью-Дели в 2025 году.

Восьмого июля премьер Индии встретился с Путиным в его резиденции в Ново-Огарево, а на следующий день политики провели переговоры в Кремле. В том числе они обсудили ситуацию на Украине, при этом в ходе беседы Моди заявил о готовности содействовать установлению мира.

Ранее визит Моди в Москву назвали «горькой пилюлей» для Вашингтона.