В Кремле ответили на вопрос о письме Орбана лидера ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не ознакомились с письмом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отправленным лидерам Европейского союза по итогам визита в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

»Кремль не знает, что было в письме Орбана руководству ЕС по итогам переговоров с Путиным», — сказал представитель Кремля.

После своего визита в Россию премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам Евросоюза, в котором он подвел итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным относительно прекращения боевых действий на Украине. Премьер Венгрии отметил, что российский лидер готов рассмотреть заключение перемирия с Украиной, если оно «не будет служить скрытой передислокации украинских сил». Орбан также сообщил, что Путин был удивлен, узнав, что Зеленский отверг идею о временном прекращении огня, так как считает, что «время не на стороне Украины». Сам же венгерский политик заявил, что в ближайшие два месяца потери на фронте будут «драматическими» и призвал договариваться. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее фракцию Орбана в Европарламенте обвинили в «служении интересам России».