Эксперт объяснил, почему Индия игнорирует опасения США по поводу ее связей с РФ

Политолог, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бородачев в интервью газете «Взгляд» прокомментировал опасения Вашингтона по поводу контактов Нью-Дели с Москвой. По словам эксперта, несмотря на то, что Соединенные Штаты и Индия являются стратегическими партнерами, американцы не могут вести себя с этой страной как с маленькими или средними государствами.

«Индийцы равнодушны к таким выпадам. Они прекрасно все понимают и пропускают подобные заявления мимо ушей, как лепет дедушки в инвалидном кресле. Мало ли, что Вашингтон лопочет в бреду», — сказал политолог.

Как сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, США довели до Индии свои опасения по поводу ее отношений с Россией.

По его словам, Вашингтон надеется на то, что Индия и любая другая страна при взаимодействии с Россией дадут ей понять, что она должна уважать Устав ООН, а также суверенитет и территориальную целостность Украины.

8 июля премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил с визитом Москву, где обсудил с российским президентом Владимиром Путиным ряд вопросов двухсторонней повестки дня.

Ранее стало известно, как изменилась торговля России и Индии за десять лет.