Моди выехал из отеля в Москве на встречу с Путиным

Индийский премьер-министр Нарендра Моди покинул отель в Москве и направился на встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В материале отмечается, что 9 июля — ключевой день официального визита главы правительства Индии в РФ. Сначала Моди и Путин намерены посетить павильон «Атом» на выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ. Затем они направятся в Кремль, где проведут переговоры в узком и расширенном форматах.

Премьер-министр Индии прибыл в столицу РФ днем 8 июля. Самолет главы правительства приземлился в аэропорту Внуково-2.

В тот же день Моди и Путин провели встречу в резиденции российского лидера в Ново-Огарево. Одной из основных тем обсуждения стало развитие отношений Москвы и Нью-Дели. Как сказал глава правительства, его переговоры с президентом РФ будут способствовать дальнейшему укреплению дружбы между двумя государствами.

Утром 9 июля премьер-министр встретился с индийской общиной в Москве. Во время беседы он назвал РФ верным другом его страны и добавил, что в отношениях Москвы и Нью-Дели температура всегда со знаком плюс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поездку Нарендры Моди в РФ.