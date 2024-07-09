Захарова рассказала о «национализме чистой воды» в отношении российских ученых

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британский журнал Nature проявил национализм чистой воды, запретив российским ученым публиковаться с упоминанием Московского физико-технического института (МФТИ). Ее слова приводит ТАСС.

«Национализм чистой воды. Британская империя исторически страдала расистскими выходками», — сказала Захарова.

До этого стало известно, что британское научное издание Nature отказало российским физикам в публикации до тех пор, пока они не убрали упоминание, что работают в Московском физико-техническом институте, который находится под санкциями США и других стран Запада.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что властям Харькова следует поставить статую Рональда Макдональда на том месте, где стоял снесенный недавно памятник русскому ученому Михаилу Ломоносову.

«С учетом того, кто сегодня захватил власть на Украине, вместо монумента, посвященного Михаилу Васильевичу, на то же место им следовало бы водрузить статую Рональда Макдональда», — пишет Захарова.

Ранее Захарова назвала работу МОК «настоящим расизмом, национализмом и нацизмом».