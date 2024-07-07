Захарова о работе МОК: настоящий расизм, национализм и нацизм

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о политике Международного олимпийского комитета (МОК), передает РИА Новости.

«Это настоящий расизм, национализм, нацизм. По признаку крови и географической принадлежности людей отстраняют от чего-то, лишают прав. Идет уничтожение мирового спорта», — сказала Захарова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее Украина потребовала от МОК аннулировать приглашение на Олимпиаду для девяти россиян.