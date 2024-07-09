Аналитик рассказал, о чем свидетельствует визит премьера Индии в Россию

Первый за пять лет визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию свидетельствует о снижении влияния США в мире. Такое мнение высказал индийский аналитик, обозреватель С.Л. Кантан в статье китайского издания Global Times.

Он пишет, что после начала российско-украинского конфликта США надеялись, что отношения Индии и России ухудшатся, но Нью-Дели продолжает укреплять свои торговые и дипломатические отношения с Москвой, несмотря на угрозу санкций.

Индия заняла нейтральную позицию в отношении Украины, а Моди отказался присутствовать на мирном саммите в Швейцарии. Кроме того, индийский премьер значительно усилил взаимодействие Индии и России в военных вопросах — они рассматривают сотрудничество в областях совместного производства оружия, доступа к военным объектам, совместного развертывания войск, военных кораблей и истребителей, заявил Кантан.

«Подводя итог, можно сказать, что американская империя оказалась все более неактуальной. Таким образом, Индия — как и большая часть глобального Юга — принимает стратегическую двусмысленность и многополярность. У США есть выбор: либо присоединиться к этому новому и мирному многополярному миру, либо стать озлобленным и изолированным гегемоном», — заключил аналитик.

До этого руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США довели до Индии свои опасения по поводу ее отношений с Россией.

Премьер Индии посетил Москву с рабочим визитом 8 июля. Он обсудил с российским президентом Владимиром Путиным ряд вопросов двухсторонней повестки дня.

Ранее Моди заявил о позитивных последствиях переговоров с Путиным.