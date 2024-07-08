НАТО не планирует расширяться на Индо-Тихоокеанский регион

НАТО не расширяется на Индо-Тихоокеанский регион и не переносит туда военную инфраструктуру. Об этом заявил директор по европейским делам совета национальной безопасности США Майкл Карпентер, сообщает ТАСС.

«НАТО не расширяется на Индо-Тихоокеанский регион, все средства обороны и сдерживания НАТО находятся в евроатлантической зоне на территории союзников по НАТО», — сказал он.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил о «переезде» НАТО. По словам главы государства, в Азии «сколачивается» блоковая система.

Он отметил, что в регион, как «на постоянное место жительства», уже «переезжает» Североатлантический альянс. Это создает угрозу для всех стран Азии, в том числе и для России, сказал Путин.

В конце мая Путин заявил, что США пытались надавить на страны Центральной Азии, чтобы те переняли западную повестку, однако преуспеть в этом им не удалось.

Ранее Путин сообщил о стремлении НАТО выйти в Азию.