Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВКС РФ могут наносить удары по стратегическим объектам Украины, которые связаны с работой военно-промышленного комплекса страны и поддержкой ВСУ. Его слова приводит YouTube-канал Reporterfy Media & Travel.

Эксперт напомнил, что Соединенные Штаты «просто разнесли» энергетическую инфраструктуру Ирака в 1991 году.

«Это же сломит волю противника и желание биться дальше…Если электричество питает промышленность, транспортную систему, если дает свет в командном пункте врага — выруби его», — объяснил Риттер.

Он отметил, что американская армия систематически уничтожала железнодорожные пути, вагоны и составы с оружием для вооруженных сил Германии во времена Второй Мировой войны.

«Сделать так, чтобы противник не мог передвигаться — это твое законное право», — констатировал Риттер.

8 июля стало известно, что Киев принял удар не менее трех российских гиперзвуковых ракет «Кинжал». До этого Киевская областная военная администрация сообщала, что системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают ракетную атаку по украинской столице. Местные средства массовой информации писали о сильных взрывах в Киеве.

Ранее в Германии заявили, что ПВО в Киеве «подошло к концу».