В Германии заявили, что ПВО в Киеве «подошло к концу»

Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что системы ПВО, переданные странами Запада для защиты Киева, не смогли справиться с массированным ракетным ударом ВС РФ. Об этом сообщает Bild.

По его словам, ПВО украинской столицы «подошло к концу», а предстоящей зимой в республике не будет «ни электричества, ни тепла».

«Наши политические лидеры ужасно просчитались. Не какая-то одна российская ракета пробила «защитный зонтик» над столицей, состоящий из Patriot, IRIS-T и других систем, а как минимум 10. Либо у Киева больше нет ракет, либо сами системы ПВО стали мишеням. В любом случае это катастрофа», — заявил Репке.

8 июля стало известно, что Киев принял удар не менее трех российских гиперзвуковых ракет «Кинжал». До этого Киевская областная военная администрация сообщала, что системы противовоздушной обороны (ПВО) отражают ракетную атаку по украинской столице. Местные средства массовой информации писали о сильных взрывах в Киеве.

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