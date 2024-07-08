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В Госдуме объяснили визит Орбана в Китай после встречи с Путиным

Депутат Чепа: Орбан хотел убедиться в позиции Китая по конфликту на Украине

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан хотел лично убедиться в позиции Китая по конфликту на Украине. Так в беседе с «Лентой.Ru» он прокомментировал визит Орбана в Китай ради встречи с Си Цзиньпином.

По словам депутата, после назначения Венгрии на пост председателя в Евросоюзе, Орбан «сверяет часы» и хочет лично убедиться в позициях ряда влиятельных фигур, которые могут помочь урегулировать конфликт на Украине.

«Поэтому он выслушал и позицию Зеленского, он переговорил с президентом Путиным и поехал в Китай. Позиция Европы ему абсолютно понятна, мы слышим, как многие его коллеги относятся к этим встречам. Я думаю, что он поступает мудро», — сказал Чепа.

С точки зрения парламентария, премьеру Венгрии будет тяжело убедить конфликтующие стороны возобновить переговоры.

В начале июля Орбан посетил Киев, а затем Москву. Он назвал свой визит в РФ продолжением «мирной миссии». В Евросоюзе раскритиковали Венгрию за эту поездку, а в Германии потребовали, чтобы страна ушла с места председателя Совета ЕС. После этого премьер Венгрии направился в Китай, где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином.

Ранее политолог раскрыл замысел «мирной миссии» Орбана.

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