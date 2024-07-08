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Политолог раскрыл замысел «мирной миссии» Орбана

Политолог Михайлов: Западу нужна заморозка конфликта на Украине

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Алексей Майшев/РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проводит «миротворческую миссию» с одобрения западных элит, которые заинтересованы в заморозке боевых действий на Украине. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал политолог Евгений Михайлов.

«Вполне вероятно, условная «партия мира» в Европе и США пока берет верх. Запад действительно может быть заинтересован в заморозке конфликта, поскольку еще не готов к полномасштабному противостоянию с Москвой. Сегодня у США и Евросоюза нет для этого должного количества современных вооружений», — отметил эксперт.

Он напомнил, что западные страны уже готовятся перестроить свой военно-промышленный комплекс, а для этого им понадобится время.

В начале июля Орбан посетил Киев, а затем Москву. Он назвал свой визит в РФ продолжением «мирной миссии». В Евросоюзе раскритиковали Венгрию за эту поездку, а в Германии потребовали, чтобы страна ушла с места председателя Совета ЕС.

Венгерский премьер рассказал, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным спросил его мнение о существующих планах по урегулированию конфликта и безопасности Европы после окончания военных действий. Орбан также предложил российскому лидеру подумать о кратковременном перемирии.

После этого премьер Венгрии направился в Китай, где встретился с лидером КНР Си Цзиньпином. Следующая остановка Орбана — Вашингтон.

Ранее в Венгрии сообщили об отсутствии мирного плана по Украине.

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