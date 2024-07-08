Швеция назвала Россию самой большой угрозой в новой стратегии нацбезопасности

Швеция определила Россию как самую большую угрозу в новой стратегии национальной безопасности страны. Об этом сообщает телеканал SVT.

В правительстве отметили, что считают ситуацию в области безопасности наиболее тревожной с конца Второй Мировой войны для Швеции.

«Россия – крупнейшая и самая серьезная угроза для нашей национальной безопасности», – заявил министр обороны Пол Йонсон.

Кроме этого, угрозой для Швеции обозначены Китай, КНДР, Иран и их сотрудничество. По словам Йонсона, у Пекина есть амбиции разрабатывать «киберспособности», которые будут иметь последствия для безопасности и конкурентоспособности страны. Кроме того, Китай поддерживает Россию в конфликте на Украине, напомнил министр.

До этого глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала Россию главной угрозой для безопасности Европы в обозримом будущем, призвав к защите существующего порядка и усиленной поддержке Киева. Глава МИД ФРГ подчеркнула, что оборонная политика континента должна быть ориентирована на то, что Москва якобы представляет угрозу для его безопасности. Также Бербок сказала, что мир на Украине зависит от президента Российской Федерации Владимира Путина.

Ранее в СВР рассказали, как будут пугать жителей Швеции и Финляндии «угрозами» от РФ.