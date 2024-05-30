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В СВР рассказали, как будут пугать жителей Швеции и Финляндии «угрозами» от РФ

СВР: Госдеп планирует пугать население Швеции и Финляндии «угрозами» от РФ

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Shutterstock

Госдеп США планирует разместить для населения Швеции и Финляндии короткометражные ролики о «серьезности российской угрозы». Об этом сообщили в четверг в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, пишет РИА Новости.

«Многочисленные факты свидетельствуют об окончательном превращении Госдепартамента США, охваченного оголтелой антироссийской истерией, в беспринципный пропагандистский рупор», — говорится в сообщении.

Как уточнили в СВР, выдуманные угрозы будут навязываться гражданам Швеции и Финляндии, прикрываясь «территориальными аппетитами Москвы».

До этого журналисты издания Express сообщили, что визит президента России Владимира Путина в Китай представляет угрозу для Фолклендских островов, которые имеют стратегическую важность для Лондона.

По мнению автора статьи, Великобритании следует опасаться «растущих интересов» Москвы и Пекина в районе Фолклендских островов. Он считает, что Россия имеет стратегию, которая «несет риски» для важных владений Лондона в Атлантическом океане.

Ранее Швеция объявила о выделении крупнейшего пакета помощи Украине.

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