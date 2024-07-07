Уругвай высказался о мирном плане Китая и Бразилии по Украине

Посол Уругвая в России Даниэль Кастильос Гомес заявил, что его страна готова поддержать любую мирную инициативу касательно ситуации на Украине, однако решения по плану Китая и Бразилии у государства нет. Его слова приводят «Известия».

Гомес подчеркнул, что власти Уругвая смотрят на инициативу партнеров с «интересом».

«Уругвай еще не выработал официальную позицию по плану Бразилии и Китая. Но он положительно оценивает все, что способствует мирному и диалоговому урегулированию украинского кризиса», — заявил дипломат

10 июня министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что все стороны согласны с необходимостью участия России в диалоге по Украине, однако для этого должен наступить правильный момент.

7 июня президент России Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к переговорам с Киевом. При этом, по его словам, нужно «исходить из реалий сегодняшнего дня».

Ранее в МИД Бразилии рассказали об эффективном подходе к переговорам по Украине.