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В Польше рассказали о вылитых на Орбана «ведрах с помоями» из-за визита в Россию

Do Rzeczy: поездкой в РФ Орбан показал силу характера, критика этого не изменит

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Алексей Майшев/РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан своим визитом в Россию продемонстрировал силу характера и стремление к переговорам, критика его действий со стороны стран Запада этого не изменит. Такую оценку дает польский портал Do Rzeczy.

«Виктор Орбан продемонстрировал силу характера. Ведра с помоями, вылитые на него, этого не изменят», — говорится в тексте. Там также отмечается, что ни один визит не вызывал такого широкого осуждения со стороны лидеров ЕС, как поездка премьера Венгрии в Москву.

В материале отмечается, что Венгрия является единственной страной ЕС, настроенной на мирное урегулирование конфликта Москвы и Киева. В связи с этим, считают авторы, Виктор Орбан продемонстрировал истину о том, что для завершения кризиса необходимо иметь возможность говорить с конфликтующими сторонами.

«Другого выхода нет, если только вы не верите, что одна из сторон, то есть Россия, исчезнет, развалится, переедет на Луну», — отмечается в материале.

Визит Орбана в Москву состоялся 5 июля. Во время встречи, которая прошла в Сенатском дворце Кремля, премьер Венгрии и президент России Владимир Путин в том числе обсудили пути урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в Германии заявили, что встреча Орбана и Путина опровергла тезис Запада.

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