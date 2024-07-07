В Германии заявили, что встреча Орбана и Путина опровергла тезис Запада

Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина опровергла тезис западных политиков о том, что с Москвой нельзя вести переговоры. Об этом в своей видеоколонке, опубликованной в YouTube, заявил шеф-корреспондент немецкого журнала Focus Ульрих Райц.

По его словам, Евросоюз испытывает злость, поскольку «с большим трудом согласовал единую стратегию, которая гласит: альтернативы военной поддержке Украины нет». ЕС «с большим трудом» согласился на это под руководством США как ведущей державы НАТО, сказал журналист.

Однако глава венгерского кабмина, «вопреки командованию», совершил визит в РФ и встретился с Путиным, в то время как представители Евросоюза отрицают возможность переговоров с российским лидером, отметил Райц.

«Впервые сейчас опровергается то, что утверждали европейцы – естественно и очевидно, что с Путиным можно разговаривать», — резюмировал шеф-корреспондент Focus.

Визит Орбана в Москву состоялся 5 июля. Во время встречи, которая прошла в Сенатском дворце Кремля, премьер Венгрии и президент России в том числе обсудили пути урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в Еврокомиссии назвали визит Орбана в Москву подрывом единства ЕС.