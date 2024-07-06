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Российский посол рассказал о крахе попыток Запада изолировать Россию

Посол РФ в Италии Парамонов: Запад потерпел крах в попытках изолировать РФ

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Запад потерпел поражение в своем намерении изолировать Россию. Об этом в статье для итальянского издания La Repubblica заявил посол РФ в Италии Алексей Парамонов.

«Запущенные Западом на своих условиях процессы глобализации, которые вовлекли в свой оборот большинство населения Земли, ставка ультралиберальных элит США на придание глобального размаха «либеральной революции»… не отменили стремления большинства государств к сохранению собственных традиционных цивилизационно-культурных основ национального бытия», - подчеркнул он.

Как отметил посол РФ, Запад потерпел крах в своем стремлении «устранить» Россию из мирового контекста.

До этого экс-советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор заявлял, что интерес Турции к партнерству с БРИКС говорит о том, что США изолировали сами себя.

Он отметил, что попытка Соединенных Штатов изолировать Россию привела к изоляции Вашингтона, а не Москвы.

Ранее в Китае заявили о провале попыток США изолировать Россию.

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