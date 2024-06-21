В Китае заявили о провале попыток США изолировать Россию

Визит Владимира Путина во Вьетнам показал провал попыток Соединенных Штатов изолировать Россию. Об этом пишет Global Times со ссылкой на профессора Китайского университета иностранных дел Ли Хайдуна.

По словам эксперта, Вашингтону следует признать провал попыток изолировать Москву путем вынуждения других стран выбирать сторону. Хайдун отметил, что множество стран не желают быть «марионетками» США и Белому дому следует смириться с таким развитием событий.

Кроме того, опрошенные Global Times эксперты подчеркнули, что Вашингтону следует научиться взаимодействовать с другими странами на равных, поскольку ориентированный на гегемонию США мир стремительно рушится.

До этого Владимир Путин назвал продуктивными переговоры с президентом Вьетнама То Ламом и премьер-министром Фам Минь Чинем. Российский лидер заявил о хороших перспективах развития двусторонних отношений на ближайшую, среднесрочную и более отдаленную перспективу.

Ранее стало известно, что США направят помощника госсекретаря во Вьетнам на фоне визита Путина.