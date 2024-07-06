Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США признали, что среди демократов царит хаос

Миллиардер Сакс: среди демократов в США царит хаос из-за Байдена

close
100%
Elizabeth Frantz/Reuters

Среди демократов в США царит хаос после поражения президента США Джо Байдена на дебатах с его оппонентом Дональдом Трампом. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

«Одна партия едина, потому что в прошлом году она провела активные праймериз и позволила избирателям выбрать своего знаменосца. Другая — в хаосе», — отметил он.

По словам Сакса, суматоха в рядах демократической партии связана с тем, что представители демократов скрыли правду о состоянии действующего президента, а также сфальсифицировали результаты прошедших ранее праймериз в пользу Байдена.

До этого президент США Джо Байден заявил в интервью ABC, что снимет свою кандидатуру с выборов только в случае божественного вмешательства.

Он отметил, что руководство фракций Демократической партии в обеих палатах конгресса США просит его не выходить из предвыборной гонки.

Ранее Байден ответил на вопрос про свои умственные способности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами