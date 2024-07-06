В США признали, что среди демократов царит хаос

Среди демократов в США царит хаос после поражения президента США Джо Байдена на дебатах с его оппонентом Дональдом Трампом. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский миллиардер Дэвид Сакс.

«Одна партия едина, потому что в прошлом году она провела активные праймериз и позволила избирателям выбрать своего знаменосца. Другая — в хаосе», — отметил он.

По словам Сакса, суматоха в рядах демократической партии связана с тем, что представители демократов скрыли правду о состоянии действующего президента, а также сфальсифицировали результаты прошедших ранее праймериз в пользу Байдена.

До этого президент США Джо Байден заявил в интервью ABC, что снимет свою кандидатуру с выборов только в случае божественного вмешательства.

Он отметил, что руководство фракций Демократической партии в обеих палатах конгресса США просит его не выходить из предвыборной гонки.

Ранее Байден ответил на вопрос про свои умственные способности.