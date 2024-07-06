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Такер Карлсон рассказал, кто стремится остановить разрушение Украины

Карлсон назвал Орбана лидером ЕС, стремящимся остановить разрушение Украины

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Amr Alfiky/Reuters

Американский журналист Такер Карлсон счел премьер-министра Венгрии Виктора Орбана единственным лидером стран Евросоюза, который стремится остановить разрушение Украины и урегулировать украинский кризис. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Почему Орбан — единственный лидер в Европе, пытающийся остановить полное разрушение Украины? Любой, кто выступает против этого подхода, поддерживает зло», — подчеркнул журналист.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что восхищается своим венгерским коллегой Виктором Орбаном из-за его поездки в Киев и Москву.

Премьер Венгрии посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным, 5 июля. Визит политика состоялся после поездки в Киев, в котором он провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. После беседы с Путиным Орбан признал, что позиции Киева и Москвы сейчас сильно далеки друг от друга. Несмотря на это, премьер Венгрии пообещал продолжать миротворческие усилия.

Ранее в Германии назвали цель поездки Орбана в Москву.

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