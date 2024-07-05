В Германии назвали цель поездки Орбана в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совершил неожиданный визит в Россию, вызвав разочарование многих европейских политиков, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. По мнению обозревателей издания, поездка политика помогла Кремлю продемонстрировать его стремление к переговорам по Украине и нанесла удар по единству Евросоюза.

«Орбан может не утверждать, что говорит от имени ЕС, но на самом деле роль председателя путешествует вместе с ним <...> Как внутри страны, так и за ее пределами Орбан также хочет продемонстрировать, что он ни в коем случае не изолирован и не находится в обороне, а хочет перейти в наступление с дипломатической инициативой», — заявил Tagesspiegel эксперт по Восточной Европе из Немецкого института международных отношений и безопасности Кай-Олаф Ланг.

Он добавил, что Орбан хочет создать образ единственного европейского лидера, способного вести диалог как с украинским лидером Владимиром Зеленским, так и с президентом России Владимиром Путиным. Ланг подчеркнул, что у премьера Венгрии сохраняются контакты не только с Москвой, но и с Китаем.

Ранее в США выразили обеспокоенность из-за визита Орбана в Россию.