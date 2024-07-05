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Зеленский обратился к гражданам Украины

Зеленский в вечернем обращении подтвердил передачу Германией новой системы ПВО

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Maksym Muzychenko-Kishka/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к гражданам подтвердил передачу Германией новой системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает издание «Страна».

Также Зеленский сообщил о совещании по украинской ракетной программе. При этом украинский лидер не привел никаких деталей.

5 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новый пакет помощи Украине, а также способствование большей совместимости армии Украины со стандартами НАТО, станут для Киева «мостом к членству в альянс».

В этот же день политолог Евгения Войко заявила, что заявление Зеленского о переговорах с Россией прозвучало в одно время с аналогичными разговорами на Западе. По ее мнению, это говорит о том, что ситуация «дошла до точки», в которой уже все страны стремятся к завершению конфликта.

Президент РФ Владимир Путин во время совместного выступления с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что Москва настаивает на выводе Вооруженных сил Украины из четырех новых регионов России.

Ранее Медведчук заявил, что Зеленский превратил Украину в концлагерь.

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