У Запада нет намерения серьезно говорить о мирном урегулировании конфликта на Украине, но обстановка в зоне спецоперации вскоре поменяет их позицию. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя в интервью телеканалу «Россия 24».

По его мнению, чем хуже будет ситуация для Запада, тем громче будут звучать призывы о необходимости переговоров, прекращения огня или замораживания конфликта.

5 июля политолог Евгения Войко заявила, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о переговорах с Россией прозвучало в одно время с аналогичными разговорами на Западе. По ее мнению, это говорит о том, что ситуация «дошла до точки», в которой уже все страны стремятся к завершению конфликта.

Днем ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что на Западе и Украине еще задумаются над мирным планом президента России Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Путин рассказал о просьбах Запада о прекращении огня на Украине в 2022 году.