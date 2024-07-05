В МИД заявили, что Россия готова вести переговоры по урегулированию конфликта

Россия приветствует попытки внести вклад в урегулирование конфликта с Украиной и готова вести переговоры по этой теме. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Россия приветствует попытки внести вклад в урегулирование, и мы говорили об этом на протяжении всего периода, с тех пор как тема вновь приобрела актуальность после срыва прямых переговоров Москвы и Киева в 2022 году по причине деструктивного вмешательства западных стран и прежде всего Великобритании», — сказал Рябков.

Странам, которые хотят играть роль посредников, необходимо добиваться пересмотра Украиной позиции по отказу от переговоров с российской стороной, подчеркнул дипломат.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на Западе и Украине задумаются над мирным планом Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта, который был представлен им в июне.

5 июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву для обсуждения мирной инициативы.

Ранее в США заявили о планах Трампа потребовать от Зеленского заключить мир с Россией.