Орбан прокомментировал свой визит в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прибыл с визитом в Москву для того, чтобы продолжить мирную миссию по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщается на его странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Мирная миссия продолжается, вторая остановка — Москва», — написал он, опубликовав фотографию из аэропорта.

До этого сообщалось, что Орбан прибыл в Москву с рабочим визитом. По словам его пресс-секретаря Берталана Хаваши, в рамках своего визита Орбан намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.

2 июля Орбан посетил Киев, где предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому мирный план по урегулированию конфликта. В частности, премьер призвал Украину остановить боевые действия, а потом сесть за стол переговоров.

Комментируя предложение Орбана, Путин заявил, что прекращение огня на Украине невозможно, назвав причиной этому ненадежность обещаний со стороны Киева. Украинские власти уже срывали такие договоренности из-за того, что не контролируют собственную армию, пояснил российский лидер.

Ранее сообщалось, что Орбан не предупредил ЕС о намерении посетить Москву.