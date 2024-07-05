Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Орбан прокомментировал свой визит в Москву

Орбан назвал свой визит в Москву продолжением мирной миссии по Украине

close
100%
Bertrand Guay/Pool/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что прибыл с визитом в Москву для того, чтобы продолжить мирную миссию по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщается на его странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Мирная миссия продолжается, вторая остановка — Москва», — написал он, опубликовав фотографию из аэропорта.

До этого сообщалось, что Орбан прибыл в Москву с рабочим визитом. По словам его пресс-секретаря Берталана Хаваши, в рамках своего визита Орбан намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным пути урегулирования конфликта на Украине.

2 июля Орбан посетил Киев, где предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому мирный план по урегулированию конфликта. В частности, премьер призвал Украину остановить боевые действия, а потом сесть за стол переговоров.

Комментируя предложение Орбана, Путин заявил, что прекращение огня на Украине невозможно, назвав причиной этому ненадежность обещаний со стороны Киева. Украинские власти уже срывали такие договоренности из-за того, что не контролируют собственную армию, пояснил российский лидер.

Ранее сообщалось, что Орбан не предупредил ЕС о намерении посетить Москву.

Все новости на тему:
Визит Орбана в Москву
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами