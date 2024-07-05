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Сунак вышел из штаба партии под крики «Пакуй чемоданы!»

Sky News: Сунак покинул штаб-квартиру консерваторов под крики «Пакуй чемоданы!»

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Temilade Adelaja/Pool/Reuters

Проигравший на выборах в парламент Великобритании премьер Риши Сунак покинул штаб-квартиру Консервативной партии страны под крики «Паку чемоданы!». Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Риши Сунак только что покинул штаб-квартиру Консервативной партии под крики «Будет только лучше», направляясь в сторону Даунинг-стрит», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что граждане Британии кричали Сунаку вслед «Пакуй чемоданы!».

До этого лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер после победы на выборах в палату общин пообещал немедленно приступить к изменениям страны к лучшему.

Ранее была названа позиция по Украине победившей на выборах в Британии партии.

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