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Названа позиция по Украине победившей на выборах в Британии партии

Эксперт Даймонд: правительство лейбористов в Британии продолжит поддержку Киева

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Suzanne Plunkett/Reuters

Новое правительство лейбористов в Британии во главе с Киром Стармером фундаментально не изменит подход Лондона к конфликту на Украине, приверженность поддержке Киева сохранится. Об этом в беседе с ТАСС заявил профессор Лондонского университета королевы Марии Патрик Даймонд.

«Приверженность (предоставления помощи — прим. ред.) Украине со стороны Великобритании сохранится при лейбористском правительстве во главе с Стармером. Я не ожидаю каких-либо значимых или фундаментальных изменений», — подчеркнул он.

По мнению британского эксперта, главные усилия нового правительства лейбористов во внешней политике будут направлены на укрепление отношений Лондона с ЕС. Стармер при этом выступает против возвращения Британии в состав Евросоюза, поэтому речи об этом идти не будет, добавил эксперт.

До этого сообщалось, что Лейбористская партия Великобритании одержала победу на выборах в парламент, она получила 326 из 650 мест в палате общин (нижней палате парламента).

Ранее Сунак подтвердил, что покинет свой пост после поражения на выборах.

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